'Assassino de árvores': como um fungo se espalhou por área de 900 Maracanãs

Ele é composto por micélios, uma rede de fibras interconectadas que age como "raiz", e o corpo principal do fungo. Além disso, tem também rizomorfos pretos, que lembram cadarços. Essa estrutura fica espalhada sob a superfície, se parece com raízes das plantas e é capaz de transportar nutrientes por grandes distâncias.

Área que o fungo gigante é registrado nos EUA Imagem: Reprodução

Os fungos do gênero Armillaria também são conhecidos como cogumelo-do-mel. Embora seja improvável que você encontre parte do Humongous Fungus sobre o solo, às vezes o cogumelo-do-mel pode aparecer na superfície em torno de troncos de árvores.

No entanto, os cogumelos que vemos surgindo em árvores ou no solo são, na verdade, apenas o corpo frutífero do organismo fúngico, como uma flor é apenas uma parte temporária de uma planta, de acordo com o Museu de História Natural de Utah, nos EUA.

Outra evidência visual da presença do Armillaria ostoyae são as árvores mortas, já que o fungo passa a vida extraindo nutrientes das árvores, fazendo com que elas morram e apodreçam.

O Armillaria ostoyae pode, inclusive, reabsorver substâncias perdidas no solo que alertam as árvores sobre sua presença. Desta maneira, a espécie evita a tentativa de defesa das árvores e isso permite que eles sigam sugando os nutrientes delas, segundo pesquisa de 2017 publicada na revista Nature Ecology and Evolution e divulgada pelo The New York Times.