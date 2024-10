Deepfake mostra o prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União-BA), dançando o jingle da campanha em ritmo de pagodão baiano Reprodução/Instagram Por que eleições de 2024 não foram (ainda) as da IA? Helton Simões Gomes O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se preparou para ela. A experiência eleitoral de Argentina e Índia mostrava que tinha tudo para ser o ano dela. Mas a inteligência artificial não foi essa explosão toda, como se esperava, durante as eleições brasileiras de 2024, cujo primeiro turno ocorre neste domingo (6). Desde o surgimento do ChatGPT em 2022, não teve segmento da economia que não tentou abraçar de alguma forma a IA, sobretudo a generativa, aquela capaz de gerar conteúdo parecido com o produzido por um ser humano. Antes de continuar, um aviso: como fazem os comentários de internet, ressalto que essa análise tem a validade de um post no Twitter. Às vésperas do dia da votação, com campanha no rádio e TV encerrada e os esforços eleitorais voltados para as redes sociais, é possível que surja algo novo. Ainda assim, talvez nada tão grande quanto a força das redes, personificadas nas figuras dos candidatos às prefeituras de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), e de Fortaleza, André Fortaleza (PL).

Por que é importante? Ouvi do Fabro Steibel, diretor-executivo do ITS-Rio (Instituto Tecnologia e Sociedade), que "leva um tempo para se conseguir gente formada suficiente para uma tecnologia que ainda é de entrada". Isso aconteceu com outras inovações. Claro que a IA está vindo rápida, mas, ao que parece, nessa eleição não veio rápido o suficiente. Teve casos? Sim. Mas foi a maioria? Não, foi uma exceção. Em 1996, a gente achou que seria a eleição da internet, o que só ocorreu em 2002 com o Obama

Fabro Steibel Para ele, o TSE adotou uma posição pioneira diante da IA, algo não observado em outras grandes democracias. Para outros observadores, no entanto, a IA já está entre nós, mas de outra forma: elas exercem um papel coadjuvante, porque estrela mesmo foram os humanos que souberam navegar pelos algoritmos das redes sociais para sequestrar sua atenção.

Os influenciadores e essa lógica de economia da atenção e conteúdo direcionado no fim das contas se dá em ambientes que são intermediados por inteligência artificial Bruno Bioni fundador do Data Privacy Brasil

Não é bem assim, mas tá quase lá Coadjuvante de luxo neste pleito, mas com grande potencial para as próximas corridas eleitorais, a IA já insinua usos preocupantes que podem pintar nas eleições do futuro. Bioni chama a atenção para as montagens com cunho sexual feitas sobre Tabata e Marina Helena (Novo-SP), ambas candidatas à prefeitura paulistana. Já Steibel diz que a IA dá cara nova a problema antigo: as fakes news. Corrobora com a impressão dele que o PolitiFact, uma ferramenta de checagem de fatos operada pelo Poynter Instituto, já vem captando essa tendência. Em 2023, 6% de suas revisões apontaram algum uso de IA para desinformar. Dito isso, Bioni faz uma consideração a respeito do cenário brasileiro. Nas eleições municipais, em que, tirando as grandes cidades, o contato entre eleitores e candidatos geralmente é mais próximo, uma deepfake absurda tende a ser facilmente descreditada pela comunidade. Em dois anos, quando teremos eleições para governador, deputados, senadores e presidente, podemos não ter a mesma sorte.