Bem perto da volta do X: Musk jogou em casa, mostrou suas armas e perdeu

Esse momento vai ficar marcado como uma derrota para Elon Musk, que procurou tensionar os limites do respeito às autoridades locais, e como uma vitória para o ministro Moraes, que por meio de medidas drásticas mandou um recado sobre como as leis podem ser aplicadas para impedir a instrumentalização das redes sociais para fins ilícitos.

Esse assunto é facilmente afunilado para uma disputa pessoal entre os dois personagens, mas é importante entender como esse momento - que tem cara de final de temporada - vai muito além de seus protagonistas e revela um nada delicado jogo sobre política, poder e tecnologia.

Cavaleiros apresentem suas armas

Nessa primeira sucessão de enfrentamentos, foi possível entender um pouco das diferentes armas com as quais as duas partes atuam.

Musk conta com o engajamento de uma multidão de seguidores na sua própria rede social, que acaba amplificando as suas publicações.

No X Musk joga em casa. Ele pode criar perfis para vazar documentos oficiais, como fez com as ordens proferidas pelo ministro Moraes, e ainda movimentar a ala mais conservadora do Congresso norte-americano, como aconteceu com o Comitê sobre o Judiciário, que chegou a realizar audiência pública sobre censura na internet brasileira.