WhatsApp ganha novidade que torna chamada em vídeo mais parecida com Zoom

Usuários do WhatsApp começam a receber a partir desta terça-feira (1º) novos recursos de videochamada, que vão tornar o app um pouco mais parecido com o Zoom e outros apps usados em chamadas, com a inclusão de filtros e fundos.

As opções estarão disponíveis no ícone de efeito no canto superior direito da tela. Lá, será possível escolher entre dez opções de filtros e dez opções de fundos de tela.

Quente, frio, preto, branco, feixe de luz e sonho são algumas das opções de filtros. As opções de plano de fundo incluem: desfocado, sala de estar, escritório, café, suave, praia, entre outros.