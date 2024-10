Sem aviso, LinkedIn usa dados de usuários para treinar IA: 'nebuloso'

A rede social do dono da Tesla afirmou ter cumprido as exigências de Moraes para voltar à ativa, mas o ministro não concorda muito com isso.

Ainda que você discorde das várias decisões do Xandão, ele está tomando [essas decisões] quer queira, quer não, com base em leis que a gente escreveu enquanto sociedade aqui no Brasil, então de alguma forma isso [não acatar decisões] é uma afronta ao que entendemos como soberania

Helton Simões Gomes

5 fatos mostram ventos favoráveis para a proibição de celular nas escolas

A discussão sobre a proibição de smartphones nas escolas vai esquentar em outubro. O governo federal deve apresentar neste mês um projeto de lei para restringir o uso do aparelho em instituições de ensino em todo país.

No novo episódio de Deu Tilt, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes discutiram sobre como este é o momento ideal para o Brasil banir os celulares da escola.