Vaticano abraça IA e leva 'gêmeo digital' da Basílica de S.Pedro à internet

Outro é o Baldacchino, o altar de São Pedro onde apenas o Papa pode celebrar missas. Na lateral e no topo, é possível ver três pequenas abelhas. O inseto não tem papel especial na mitologia cristã, mas era símbolo do escudo de armas da família do responsável pela obra, Gian Lorenzo Bernini.

Representação digital do Baldacchino, o altar de São Pedro, dentro da Basílica de São Pedro Imagem: Reprodução

Também é possível enxergar no peito da Pietá a inscrição entalhada por Michelangelo para atestar ao mundo que foi ele, aos 24, o escultor da estátua que representa Maria segurando no colo o corpo de Jesus Cristo já morto.

A exposição virtual dá acesso ainda a lugares a que os visitantes não podem ir. São as grutas, onde estão enterrados alguns dos primeiros cristãos e em cujas paredes há inscrições em que eles professavam sua fé. Segundo a Igreja Católica, o próprio apóstolo Pedro está enterrado ali, após ter sido morto durante martírios em um circo montado pelo imperador Nero.

A exibição digital mostra ainda um artefato inédito. É uma pedra com a inscrição "Pétros ení", que, segundo o Vaticano, prova a passagem de Pedro por ali

A exposição virtual exibe quatro ambientes: a Piazza de São Pedro, o interior da Basílica, a cúpula e as grutas. Três roteiros contextualizados explicam do ponto de vista histórico e religioso alguns aspectos da igreja: A Vida de Pedro, Do Passado ao Presente e Basílica de S.Pedro. Há ainda um making off sobre como o processo criativo recorreu à inteligência artificial.