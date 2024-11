Indústria da IA ficou rica com algo que ninguém pediu, diz estrela da IA

A indústria da IA se tornou rica, poderosa e influente devido a tecnologias que ninguém pediu. Temos que mudar essa mentalidade de a IA ter sido dada generosamente pelas empresas para beneficiar as pessoas. Temos que tratá-las como ferramentas do capitalismo que permitem às empresas ganharem mais dinheiro para gerar mais renda ao custo de algoritmos racistas e discriminatórios, do meio ambiente e do trabalho mal pago.

Abeba Birhane

A professora do Trinity College Dublin, na Irlanda, participa nesta quinta-feira (7) do PrograMaria Summit, evento que promove ações para impulsionar a jornada de mulheres no mundo da tecnologia

A pesquisadora participou de uma conversa sobre gênero, raça e tecnologia com a professora Kizzy Terra. A live vai ao ar partir das 19h (veja aqui). Leia abaixo os principais trechos da conversa.

Quem pediu?

O maior truque que a indústria da IA aplicou é nos fazer acreditar que a tecnologia foi desenvolvida de bom coração para a sociedade. Na realidade, essa indústria está numa queda braço por dominância e influência. A indústria da IA se tornou rica, poderosa e influente devido a tecnologias que ninguém pediu. Temos que mudar essa mentalidade de que a IA foi generosamente dada pelas empresas para beneficiar as pessoas.

Temos que tratá-las como ferramentas do capitalismo que permitem às empresas ganharem mais dinheiro para gerar mais renda ao custo de algoritmos racistas e discriminatórios, do meio ambiente e do trabalho mal pago.