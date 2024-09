iPhone 16: as 4 armas da Apple para brilhar na corrida sem líder da IA

O primeiro trunfo da Apple foi criar um ecossistema inteligente que envolve sistema operacional, apps da empresa e de terceiros. Além disso, não há pirotecnia. As funções com IA foram adicionadas ao fluxo de uso de serviços já conhecidos pelas pessoas, como a transcrição de áudio no bloco de notas ou a edição de fotos.

Até para mirar o cotidiano dos usuários, a Apple dá outro passo importante: sua IA vai ser craque em lidar com coisas do contexto pessoal de quem usa seus aparelhos, não uma especialista em generalidades como os sistemas de outras empresas.

2) Siri finalmente mais esperta

Se Apple Intelligence é algo que fica sublimado sob a abreviação genérica da AI, a Siri é um elemento que tem nome e identidade. E a Apple quer que as pessoas lembrem dela. Mais esperta, respondendo por voz e texto e compreendendo a vida do dono do iPhone, a assistente pessoal tem tudo para transformar a forma como as pessoas interagem com o smartphone. Se vingar, você deixará de bater os dedos furiosamente na tela e passará a conversar com o celular quando quiser fazer qualquer coisa.

3) Botão para controlar câmera e trazer parcerias

A Apple inventou um novo botão, o Camera Control, para agilizar a captura de fotos e vídeos. Na lateral direita do iPhone e abaixo do botão liga/desliga, ele abre a câmera, controla zoom e desfoca as imagens.