1) Integração ao sistema para colar no usuário

O primeiro trunfo da Apple foi ter criado um ecossistema inteligente que envolve sistema operacional, apps da empresa e de terceiros. Além disso, não há pirotecnia. As funções com IA foram adicionadas ao fluxo de uso de serviços já conhecidos pelas pessoas, como a transcrição de áudio no bloco de notas ou a edição de fotos.

Até por atingir o cotidiano dos usuários, a Apple dá outro passo: sua IA vai ser craque em lidar com coisas do contexto pessoal de quem usa seus aparelhos, não uma especialista em generalidades como os sistemas de outras empresas.

2) Siri finalmente mais esperta

Se Apple Intelligence é algo que fica sublimado sob a abreviação genérica da AI, a Siri é um elemento que tem nome e identidade. E a Apple quer que as pessoas lembrem dela. Mais esperta, respondendo por voz e texto e compreendendo a vida do dono do iPhone, a assistente pessoal tem tudo para transformar a forma como as pessoas interagem com o smartphone. Se vingar, você deixará de bater os dedos furiosamente na tela e passará a conversar com o celular quando quiser fazer qualquer coisa.

3) Botão para controlar câmera e trazer parcerias

A Apple inventou um novo botão, o Camera Control, para agilizar a captura de fotos e vídeos. Na lateral direita do iPhone e abaixo do botão liga/desliga, ele abre a câmera, controla zoom e desfoca as imagens.

O lado prático esconde a estratégia: ele é uma porta aberta para a Apple entabular parcerias com quaisquer aplicativos que usem imagens, do Snapchat ao ChatGPT. A própria Apple já prepara um recurso que combinará botão e IA para o iPhone dar informações sobre objetos captados pela câmera. Quando a parceria com a OpenAI sair do papel, algo previsto para o fim do ano, o botão poderá ser acionado para resolver problemas de matemática escritos em uma folha de papel, por exemplo.

4) IA fica no aparelho

Ter um sistema vasculhando suas memórias e as informações mais íntimas para responder um singelo 'quando foi a última vez que minha mãe esteve em casa?' pode parecer um pesadelo da privacidade. Ainda mais porque, em outros sistemas de IA, a requisição seria processada na nuvem da empresa dona do modelo. Mas, no iPhone, consultas simples serão solucionadas internamente. Pedidos complexo até irão para a nuvem, mas para um pedaço privado