IA do Google vai ler seus emails, planilhas e textos para agir por você

Todos os nossos investimentos em IA estão ao alcance dos seus dedos e são abastecidos pelos seus dados. São os seus dados trabalhando para você

Aparna Pappu, vice-presidente de Google Workspace

O alcance do Gemini será grande, mas não compreenderá todos os serviços do Google. A conta Google que dá acesso ao Workspace é a mesma usada para entrar no Google Photos, YouTube, Maps e Contatos. Ao menos por ora, porém, o modelo de IA não dará uma espiadinha nesses serviços para funcionar.

Apesar de ser um mergulho em meio a informações sensíveis e mantidas por usuários em plataformas não acessíveis ao público, o Google afirma que o Gemini não compartilhará dados pessoais com outras pessoas nas respostas que dará a elas. A Big Tech também garante que os dados encontrados para responder pedidos e para aprender trejeitos do usuário não alimentam a base de treinamento geral do Gemini.

Como isso irá funcionar?

1) Painel lateral no Gmail, Docs, Drive, Planilhas e e Slides

Tanto nas versões para computador, o Gemini poderá ser acessado por meio de um painel lateral. A partir daí, será possível pedir a ele para interagir com o que está na tela —o email da escola do seu filho ou as reservas de um hotel, por exemplo— ou para que ele traga informações de qualquer outro lugar.