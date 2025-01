Sabina chora ao lembrar que 'ralou muito' até Bom Dia Sábado: 'Não é fácil'

Novo desafio nas manhãs de sábado não vai tirar Sabina do Bom Dia São Paulo. Ela conta que continua sua parceira com Rodrigo Boccardi no programa, de segunda a sexta, com informações do trânsito, do transporte e tudo mais que for aparecendo ali. "Brinco que sou a secretária dele e acho que essa parceria é muito importante. O Rodrigo também é importante para o que hoje está acontecendo comigo. Aprendi muito nesses anos com ele, é meu parceirão."

Sabina deixa o canal aberto para sugestões e pede que o público a procure. "Nós gostamos dessa participação, e eu quero que vocês se sintam muito à vontade. É para ser como a sala de casa, batendo um papo, levando informação de forma leve, desconstruída e com muito ao vivo. Fico pedindo para todos assistirem ao Bom Dia Sábado para dar o start no final de semana."

Estamos pensando em entrar com o pé direito para fazer desse jornal um sucesso que ajude e converse com os brasileiros. Queremos atender você que está aí, do outro lado, que vai pro trabalho, que vai estudar, que está no transporte público, que depende dos serviços, que depende do comércio. Estamos com a expectativa nas alturas.

A entrevista com Sabina Simonato foi realizada no dia 28/1, antes do anúncio da demissão de Rodrigo Bocardi.