BBB 25: Guilherme se emociona com Final e comenta desejo de ser pai

Strada diz que acreditava ver outros confinados na Final, como Aline. "A Aline eu achava que ia sair", admitiu Guilherme.

Por mais que se sinta inseguro, o brother diz que tenta transparecer confiança. "Essa coisa de se autossabotar...", completou Vitória, dizendo que também tem essa característica. "Não tem ninguém menos merecedor para estar lá. Sonho é sonho", pontuou Guilherme.

Na sequência, o brother conta que ele e a esposa tentarão ter um filho ao sair do programa. "O BBB era um dos planos e têm outros que eu quero muito completar ainda. Mas, muitas coisas da minha vida aconteceram direitinho. Eu dizia que queria ser pai logo depois que eu saísse do BBB. Quero curtir, pelo menos, mais uns dois anos e ser pai", compartilhou.

Guilherme diz que pedia respostas por sonho e até desejava uma pessoa parecia com a esposa, antes de conhecê-la. "Eu orava para Deus e pedia. Não características físicas, mas, eu pedia uma pessoa do jeito que ela é. Do mesmo jeitinho. Letícia é uma das pessoas que sabe o quanto essa intimidade que eu tenho com Deus é muito forte. Porque muitas coisas eu dizia: 'Vai acontecer isso, isso e isso. Estou pedindo muito para Deus, estou pedindo com tanta fé, que vai acontecer'. E, aí, acontecia", detalhou.

