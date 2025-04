Gracyanne Barbosa curte show com participação de Belo no Rio de Janeiro

Na noite de ontem, Gracyanne Barbosa, participante do BBB 25 (Globo), compareceu a um show de Thiaguinho que teve participação especial de Belo.

O que aconteceu

O show de Thiaguinho ocorreu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A apresentação fez parte da comemoração de 10 anos do evento Tardezinha.