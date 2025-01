'Silvio Santos me usou': Luis Ricardo diz em livro como conquistou o patrão

Conhecido como o eterno palhaço Bozo, Luis Ricardo, 61, é visto como um dos famosos patrimônios da TV brasileira. Afinal, além de ícone de programas infantis, o apresentador se tornou braço direito de Silvio Santos (1930-2024) no SBT, sendo o rosto de ações comerciais do canal até os dias de hoje, e diz, com orgulho, ser grato por ter sido "usado" pelo homem do baú.

A trajetória de vida e carreira do apresentador é contada no livro biográfico "Luis Ricardo - Muito Além do Palhaço Mais Famoso do Mundo". A obra, produzida pela editoria Citadela e escrita por William Sanches, traz a história de Luis desde a infância no circo, revisita o sucesso como Bozo e conta, em detalhes, a relação com Silvio Santos. O livro será lançado na próxima segunda-feira (27).

Splash teve acesso, com exclusividade, a um capítulo do livro em que Luis Ricardo conta como Silvio Santos o "usou". Ele detalha como o patrão se encantou por seu trabalho, e como ele se tornou o rosto das ações comerciais do SBT.