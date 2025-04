BBB 25: Top 4 ganha almoço de chefs profissionais e recado de Ana Maria

No domingo de Páscoa, o Top 4 do BBB 25 (Globo) recebeu um almoço especial com menu elaborado por chefs profissionais de cozinha.

O que aconteceu

No início da tarde de hoje, Guilherme, João Pedro, Renata e Vitória foram chamados para um almoço especial. O menu foi elaborado pelos chefs Renata Vanzetto, Alex Atala e Jefferson Rueda, jurados do próximo reality de culinária da Globo, Chef de Alto Nível.