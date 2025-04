Novelas são estrelas no Conversa com Bial dos 60 anos da Globo

Entrando nas comemorações dos 60 anos da Globo, Pedro Bial relembra as várias histórias e redações que já passou como jornalista e apresentador na emissora. "Nossa, tenho 300 histórias curiosas de bastidores. O que eu posso dizer é que eu me sinto coautor dessa história. Entrei muito menino na Globo, com 23 anos, numa redação do Jornal Nacional que era menor do que a redação do 'Conversa'. Todos os jornais eram feitos ali, numa salinha. O Jornal Hoje, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo. Era incrível como a gente fazia coisas com recursos físicos muito exíguos".

O jornalismo precisa sempre se aperfeiçoar. E que bom que a gente vai se aperfeiçoando, evoluindo, progredindo junto com o mundo. Então, acho que sim, a forma de fazer jornalismo mudou, mas o propósito permanece o mesmo: informar, causar empatia, dar base para que as pessoas tenham empatia, que não só fiquem sabendo do que está acontecendo, mas entendam o porquê de estar acontecendo, como isso as afeta e como elas podem afetar aquilo.

Pedro Bial