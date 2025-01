'Afinei voz para confundir': Sheila Mello revela preparo para Masked Singer

Sheila Mello ri ao lembrar que atuar como Raquel, de "Mulheres de Areia", foi uma batalha pessoal. Ela odiava o papel de gêmea do má de Gloria Pires. "Assisti e confesso que tinha raiva da minha personagem por fazer tantas maldades com o Tonho da Lua! (risos) Mas foi muito divertido poder brincar com esse meu lado de vilã, algo bem diferente do que estou acostumada."

Questionada se há um palpite do campeão da temporada de The Masked Singer Brasil, Sheila Mello afirma não ter conseguido reconhecer ninguém por trás das máscaras. "Olha, até dentro do programa, as pistas são tão bem feitas que é difícil acertar! Mas acredito que tem algumas vozes ali que parecem familiares... vou precisar assistir com mais atenção para tentar adivinhar."

Como será a quinta temporada?

Quem está no palco do Masked Singer Brasil? Além de Eliana como novidade, a quinta temporada de The Masked Singer traz o ator Tony Ramos, a comediante Tata Werneck, a apresentadora Sabrina Sato e um convidado especial por semana no time de jurados.

Esta temporada homenageia as novelas em celebração aos 60 anos da TV Globo. Todas as fantasias remetem a personagens icônicos que marcaram a história da dramaturgia. As apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras inesquecíveis de novelas.