Rodrigo Bocardi é demitido da Globo por 'descumprir normas éticas'

A Globo anunciou, nesta quinta-feira (30), a demissão de Rodrigo Bocardi, âncora do Bom Dia São Paulo, por "descumprir normas éticas" do jornalismo da emissora. Procurada, a Globo disse que não dará mais detalhes sobre a demissão do jornalista.

O que aconteceu

Bocardi foi desligado e não voltará ao comando do Bom Dia SP. Em nota, a Globo não forneceu maiores detalhes sobre quais normas foram infringidas pelo jornalista. "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a emissora.

Sabina Simonato assume interinamente o comando do telejornal a partir desta sexta-feira (31). A jornalista está escalada para comandar o Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, que estreia neste sábado, dia 1º de fevereiro.