Sabina Simonato assume interinamente Bom Dia São Paulo; conheça jornalista

A repórter foi alçada à bancada do telejornal em 2017, quando começou a participar do Bom Dia São Paulo ao lado de Bocardi. Ela teve um posto parecido com o de uma "co-apresentadora", dividindo informações e apurações ao vivo no estúdio junto ao âncora. Os dois também protagonizaram muitos momentos descontraídos no ar.

Sabina ganhou mais destaque com a saída da jornalista Gloria Vanique da TV Globo, em 2020. Além das participações diárias, a comunicadora passou a assumir a apresentação do telejornal nas folgas e ausências de Rodrigo Bocardi.

No campo pessoal, Sabina é casada há oito anos com Evandro Gandolfi. Os dois são pais de Sophia, fruto da relação. Apesar da visibilidade da jornalista, o casal é reservado quanto à vida familiar.

Com a demissão de Bocardi, Sabina Simonato assumirá o comando do Bom Dia São Paulo já a partir desta sexta-feira (31). Segundo a emissora, a jornalista será a âncora do jornal paulistano "interinamente".

A jornalista também será a âncora do "Bom Dia Sábado", mais novo projeto jornalístico da Globo. Ao lado de Marcelo Pereira, ela estreia o telejornal inédito no sábado (1º).