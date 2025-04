BBB 25: Que horas começa o último Paredão ao vivo?

João Pedro, Renata e Vitória estão na berlinda. Os dois participantes que seguirem no jogo irão para a grande final ao lado de Guilherme.

A final do BBB acontece na terça-feira — e um vencedor deixará o reality com o prêmio de R$ 2.720.000. O encerramento da temporada contará com a presença de ex-BBBs cantores e de familiares dos três finalistas.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne