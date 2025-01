Quem precisa ser eliminado no 2º Paredão do BBB? Chico e Barbara discordam

O que pesa muito para a Vitória é a maneira como a dupla tem sido vista pelo público. Eu acho que é até positivo isso, por isso eu gostaria que eles ficassem. Eles não terem essa sintonia, fica algo diferente já que as outras duplas, a maioria, tem essa sintonia

Bárbara Saryne

Já Chico Barney pensa de forma exatamente oposta. Ele quer que os palhaços sigam no jogo, e acredita que eles têm conseguido movimentar melhor o jogo.

Cansei de esperar por tempos melhores. Eu não quero mais saber do amanhã. Quero aproveitar o hoje. Carpe diem é o que eu aprendi em latim. Por isso, a Vitória e o Mateus talvez um dia rendam, mas hoje não rendem o suficiente.

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng