BBB 25: Reviravolta? Duplas disputam votos e eliminação segue incerta

Vitória e Mateus, Edilberto e Raissa e Diego e Daniele Hypólito se enfrentam no segundo Paredão do BBB 25 (Globo). Saiba quem pode ser eliminado, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

De acordo com a mais recente atualização da enquete, às 7h15 desta segunda-feira (27), Edilberto e Raissa seguem como possíveis eliminados da semana. O pai e filha somavam 49,12% dos votos para saírem.