Daniele explica por que desistiu da autocobrança: 'Quase morri'

Daniele Hypolito relembrou na manhã desta segunda-feira (27) no BBB 25 (Globo) um momento em que enfrentou quadro de saúde grave.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na cozinha, Maike perguntou para Dani se ela se "autocobrava" muito.