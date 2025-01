Proibição de brinquedos sexuais ajuda a criar conflito no BBB, diz sexólogo

Vitoria Strada e Gracyanne Barbosa já revelaram que não conseguiram levar brinquedos eróticos para o BBB 25 (Globo).

No entanto, a proibição dos itens no reality pode ter consequências negativas no comportamento dos brothers, indica a sexóloga Natali Gutierrez, também CEO de um sex shop. "A ausência de momentos de prazer pode intensificar o estresse e a irritabilidade. Isso porque o prazer sexual ajuda na liberação de endorfina, dopamina e ocitocina, hormônios que regulam o humor e proporcionam sensação de bem-estar. No confinamento, onde as emoções já estão à flor da pele, a privação pode exacerbar os ânimos", explica.