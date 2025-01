Marido de Dani cita principal rival dos Hypolitos no BBB: 'Nenhuma empatia'

Fábio Castro e Daniele Hypólito, que está no BBB 25 Imagem: Instagram/fabiocastrofb

O professor de dança urbana, dançarino e coreógrafo do cantor Buchecha contou que não esperava que Dani chorasse "tão cedo" no reality.

Me sinto extremamente triste e mal ao vê-los passando por isso. É evidente que ela está sendo excluída, está na cara, tanto ela quanto o Diego. Eles não estão conseguindo se conectar com nenhum grupo. Mas acredito na justiça e na visão do público aqui fora, que está acompanhando tudo como eu. Não sou o único a perceber isso Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito

Dentre os brothers da casa, Fábio diz ser difícil escolher apenas um para citar como rival de Dani e Diego —mas, ainda assim, Camilla se destaca. "Ela demonstra não ter nenhuma empatia pela dor da Dany e nem faz o mínimo esforço para compreender o que ela está passando".

Nesse momento, o apoio entre os irmãos se torna essencial. Apesar das "discordâncias de irmãos" e personalidades diferentes, Diego e Daniele se completam, avalia Fábio. "Diego ama a Dany incondicionalmente e é capaz de tudo por ela. Eu vejo que eles estão amadurecendo dentro do jogo, percebendo quem realmente são as pessoas ao redor. A tendência é que, a cada dia, eles abram ainda mais os olhos e ganhem clareza sobre a situação".

O marido de Dani já havia dito anteriormente que, desde o início, soube que ela iria ao BBB com o irmão. "A Dany tem um jeito mais tranquilo e estrategista, enquanto o Diego é mais impulsivo e intenso", contou ao portal Metrópoles. "A intensidade com que Diego vive as situações pode ser desafiadora, mas acredito que ele vai se destacar, porque ele tem um coração tão bom quanto o da Dany", disse à revista Quem.