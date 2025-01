'Mentiroso, chato, idiot*': Brothers criticam Diego Hypólito na madrugada

Diego desabafou sobre o grupo de Camilla e Gracyanne estar "cobrando" que eles "comprem brigas" delas. "A reclamação que a gente está escutando é de que eu e a Daniele a gente não se posiciona e que a gente fala com todo mundo", disse.

Diego ainda citou Aline e Vinícius como exemplo de dupla que está jogando sozinha, entre eles.

Já Camilla, Giovanna e Gracyanne, em outro quarto, seguiram questionando Diego e Danielle. A influenciadora criticou o fato dos dois não quererem combinar voto com elas. "Mas quando quer tirar o c* da reta, vem aqui e faz com a gente", disse Camilla. "Acho que tem que chamar eles lá e falar", rebateu Gracyanne.

Mateus e Vitória concordaram com as sisters. "Se afastaram pra caralh*", disse o arquiteto. "Agora a gente não conta mais com eles e com o voto deles", disse Giovanna.

Vocês querem se proteger, se vocês não querem e querem jogar com o coração eu também respeito. Agora vem aqui, combina um negócio com a gente, aí senta ali com o Diogo? Aí não Gracyanne

Camilla disse que Diego "compromete todo mundo". "Precisa saber fechar a porr* da boca, porque acho que ele se emociona muito para falar", disse. "Sabe o que ele faz? De novo, coloca no nosso c* (?) Aqui não tem criança".