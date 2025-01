Mãe e filha que quase foram no BBB fizeram dívida: 'Certeza que ia entrar'

Nicole e Paula, a dupla que não conseguiu sua vaga no BBB 25, conversaram com o Central Splash desta sexta-feira (24). Mãe e filha revelaram que acumularam uma dívida no cartão de crédito por estavam confiantes que iriam conseguir entrar para o reality.

Os escolhidos pelo público para fazer parte do elenco do programa foram Joselma e Guilherme, sogra e genro.

"Temos dois cartões estourados", contou Nicole. Elas disseram que fizeram um investimento alto, confiando que seriam escolhidas pelo público. "Pra gente estava certo que iríamos entrar, na nossa cabeça, né?", explica Paula.