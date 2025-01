BBB 25: Cirurgia que transformou rosto de Giovanna durou quase 7h; entenda

Giovanna Jacobina, a irmã e dupla de Gracyanne Barbosa no BBB 25, adota um visual diferente desde 2022 graças a uma cirurgia que realizou na face.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister passou por uma cirurgia ortognática bimaxilar, que corrige deformidades na mandíbula, além de uma rinoplastia, para transformar a estrutura do nariz.