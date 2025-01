Brothers alertam Diogo sobre Aline no BBB 25: 'Ela tá te manipulando'

Os brothers alertaram que o ator deveria tomar cuidado com Aline: "Ela tá te manipulando. Sabe a Medusa?", disparou João Gabriel. "É a sereia! O canto da sereia!", complementou Maike.

O irmão gêmeo de João Pedro ainda reforçou que a sister estava seduzindo Diogo para controlá-lo dentro da dinâmica do confinamento. "Aquela ali é a Medusa no jogo. Ela tá te seduzindo e você cair no papo dela certinho. E quem vai cair é os lambari aqui em volta da sereia!".

Atento às observações de seus companheiros de jogo, Diogo questionou se Maike concordava com a visão de João Gabriel. "Eu acho que é. Você vai cair no conto e nós vamos perder um membro!", garantiu o representante comercial.

Diogo então explicou sobre sua conversa com Aline antes da formação do paredão, que foi decisiva para ele desistir de indicá-la. "Não, gente, o que eu falei ali na hora do ao vivo é o que tá se passando e a gente trocou essa ideia. Eu preciso ser sincero e não posso negar isso. A gente nem sabe se vai rolar uma coisa ou não. Não tem nada definido. Não ia ficar bem se desconsiderasse".

