BBB 25: No Raio-X, Maike lamenta erro que lhe tirou imunidade: 'Perdemos'

Maike chegou a atender o fone, mas seu benefício foi anulado porque não havia levado consigo a boneca Maria Eugênia - regra do Castigo do Monstro - no momento de fazê-lo. "Dei um vacilo na hora do Big Fone. Esqueci de levar a Maria Eugênia e perdemos a imunidade, mas não tem problema, não. Vamos ver como vai ser esse dia de hoje, que que vocês prepararam pra gente, quando tudo pode acontecer."

A dupla também voltou a reclamar da atitude de Diego Hypolito ao torná-los monstros da semana, prejudicando toda a Xepa. "Vamos comer pouco, porque o Diego vacilou muito, não pensou em nada... Sem comentários, mas é o jogo."

