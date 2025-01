Camilla promete colocar líder do BBB 25 no Monstro: 'Não tenho medo'

Em conversa com Thamiris, Vitória Strada e Mateus, Camilla prometeu tirar o líder Diogo do VIP e mandá-lo para a Xepa caso ganhe a segunda Prova do Anjo do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Camilla e Thamiris são uma das duplas que estão na mira dos líderes Diogo e Vilma para o segundo Paredão. De olho no jogo, a trancista afirmou não ter medo de se expor caso ganhe a segunda Prova do Anjo.