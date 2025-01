'Vai se estragar sozinho', diz Aline sobre brother do BBB 25

Quem tem que se estragar, vai se estragar sozinho. E essas pessoas que passam batido vão desviando o foco. Tem que ficar atento a quem oferece algum tipo de risco. Aline

Em resposta, Mateus afirmou que Edilberto e Raissa seguem como opções da casa para o próximo Paredão. A dupla de pai e filha se salvou da última berlinda, que eliminou Arleane e Marcelo.

As duplas Aline e Vinicius, Mateus e Vitória e Camilla e Thamiris estão na mira dos líderes Diogo e Vilma. Uma delas será indicada ao Paredão no domingo.

