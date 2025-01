Segundo Paredão do BBB 25 será triplo e terá novo toque Big Fone; entenda

Imunidade. Os Anjos Daniele e Diego imunizam outra dupla.

Indicação dos Líderes. Diogo e Vilma escolhem uma das duplas que estão na Mira do Líder (Camilla e Thamiris, Aline e Vinicius ou Vitória e Mateus) para o Paredão.

Casa vota. Em votação fechada, as duplas votam no Confessionário. A dupla mais votada está no Paredão.

Contragolpe. Os emparedados pela casa escolhem outra dupla para acompanhá-los no Paredão.

Prova Bate e Volta. Com exceção da dupla indicada pelos líderes, três grupos participam da dinâmica. Um se salva do Paredão.

