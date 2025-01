BBB 25: Diego Hypolito admite atitudes erradas com Daniele: 'Não percebo'

Diego Hypolito, 38, admitiu que não tem sido muito feliz na forma de tratar a irmã, Daniele, 40, dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta compartilhou com Eva, 31, que tem revisto suas atitudes para com a parente. "Estou chateado com minhas atitudes com minha irmã. Porque tem coisas que, às vezes, eu não percebo que faço", desabafou.