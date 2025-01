BBB 25: Que horas começa a formação do segundo Paredão?

O BBB 25 (Globo) deste domingo (26) terá formação de Paredão Triplo. Saiba que horas começa o programa ao vivo.

Horário do BBB hoje

De acordo com a programação da Globo, o BBB de hoje começa às 23h10 (horário de Brasília), logo após o Fantástico. A formação do Paredão já terá início na abertura, com o novo toque do Big Fone.