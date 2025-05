Assassino de influenciadora mexicana morta em live nem mesmo a conhecia

Valeria Márquez foi morta dentro de seu salão de beleza, enquanto realizava uma transmissão ao vivo para seus seguidores no TikTok.

O que aconteceu

A influenciadora foi assassinada após dois homens chegarem em seu estabelecimento em uma moto. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público Estadual ao The New York Times.

Um dos criminosos usava uma máscara quando abordou Valeria para confirmar a identidade dela. De acordo com Denis Rodríguez, porta-voz do Ministério Público Estadual de Jalisco, ele só atirou após a influenciadora afirmar quem era.