De 'Vovó Rita' a Emicida: 5 livros infantis escritos por personalidades

Certo dia, ela ouve uma vizinha fofoqueira dizer que "parece que ela tem uma velha sentada na cabeça". A partir daí, ela mergulha em si para entender seu comportamento e se conhecer melhor.

Além de tratar de um tema muito atual, "Edith" traz questionamentos valiosos sobre autoconhecimento e sentimentos, tanto para crianças quanto para adultos.

"Amiga Ursa", de Rita Lee (Globo Livros)

Rita Lee era uma grande defensora dos animais e, neste livro, busca comunicar todo esse amor para as crianças. Na pele da protetora vovó Ritinha, a cantora conta a história da ursa Rowena, que vem parar no Brasil vítima de tráfico de animais.

Ela é resgatada e vive seu final feliz no Rancho dos Gnomos. Com toda criatividade e bom humor, Rita aborda temas como geografia, biologia e a importância da preservação do meio ambiente e do cuidado com os animais.