BBB 25: Diego admite erro estratégico e teme ir para o Paredão: 'Burrice'

Diego Hypolito, 38, teme as consequências do erro estratégico que cometeu no BBB 25 (Globo), ao escalar Maike, 30, e Gabriel, 30, para o Castigo do Monstro desta semana.

O que aconteceu

Em conversa com a irmã, Daniele Hypolito, 40, o ginasta admitiu estar arrependido da escolha. "Não adianta ficar assim, Diego", disse Daniele ao irmão, ao notá-lo isolado e introspectivo. "Não estou mal, não, Dani. Só estou chateado pela minha burrice", desabafou o ginasta.