Entenda o motivo do incômodo de Diogo Almeida com Vinícius no BBB 25

Assim que ocupou o apartamento do líder e recebeu seus convidados do VIP, Diogo Almeida revelou que pretende mandar Aline e Vinícius para o paredão do próximo domingo (26). "Por ele. Não por ela. Aline eu tô me aproximando cada vez mais, a gente tem uma troca muito bacana… Mas o parceiro dela me passa uma parada que eu falo: 'C**alho'. Me atravessa de uma maneira que eu falo assim: 'Meu Deus!'".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas