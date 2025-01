Após quase duas semanas, Vitória faz cocô no BBB 25 e perde estalecas

Alguns minutos depois, os participantes foram chamados pela produção para irem para sala, quando todos notaram a ausência de Vitória. Os moradores do reality deveriam se organizar para iniciar a divisão das compras semanais.

Mesmo com os alertas da produção, a atriz não aparecia, o que fez com que ela perdesse 50 estalecas. Nesse momento, um dos brothers questionou: "Será que ela conseguiu ir no banheiro?".

Após um pouco mais de espera, Vitória Strada apareceu sorridente na sala e anunciou que conseguiu fazer cocô. "Obrigada a todos que acreditaram em mim(...) Não foi consistente, está vindo por fetos", disse, enquanto recebia os aplausos dos colegas.

A atriz ainda explicou que não viu quando perdeu estalecas. "Eu estava no banheiro, não vi quando colocaram 'todos para sala'. Aí eu sai de lá e vi 'Vitória menos 50 estalecas'".

