Barbara Paz vibra com indicações de Ainda Estou Aqui: "Vamos soltar fogos"

É tão importante esse filme estar lá. Há grandes filmes nessa lista e a gente está aqui! Temos que comemorar, soltar foguete, ir para a praça e colocar o filme para todo o povo brasileiro assistir daqui até março. É uma honra para nós, brasileiros, termos Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

É histórico para nosso país. É um filme simples, muito bem contado, com uma história urgente e que tem que ser recontada muitas vezes para as pessoas não esquecerem o que foi a ditadura. Não só no Brasil, mas como em outros países nos quais aconteceram as mesmas coisas. Esse filme tem uma importância gigantesca. Não é à toa que ele bateu no coração das pessoas. Barbara Paz, atriz e diretora

Barbara demonstrou confiança de que o Brasil voltará da cerimônia do Oscar com alguma estatueta. A atriz e diretora apostou que Fernanda Torres tem boas chances de levar o prêmio de melhor atriz.

Tenho certeza de que levaremos uma estatueta nesse ano. Vocês têm noção da importância disso para nós, brasileiros, e especificamente para a cultura brasileira? Temos que dar parabéns ao Walter Salles [diretor do filme], porque ele é o maestro que conduziu essa história.

Não podemos nos esquecer de falar esses nomes. [O filme] Nasceu por causa de Marcelo Rubens Paiva. Se ele não tivesse escrito esse livro, nada disso teria acontecido. Se o Waltinho não se apaixonasse pela história e se Eunice Paiva não tivesse vivido tanto e criado esses cinco filhos com tanta luta, essa história não estaria aí. Os brasileiros merecem isso. Barbara Paz, atriz e diretora

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.