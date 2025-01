Imprensa internacional repercute indicações do Brasil no Oscar 2025

Hollywood Reporter relembrou indicação de Fernanda Montenegro em 1999, por "Central do Brasil". "A estrela do drama de época de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, repetiu o feito histórico de sua mãe Fernanda Montenegro em 1999 (por 'Central do Brasil'), tornando-se a segunda brasileira a ser indicada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na categoria de melhor atriz."