Diretor palestino ganhador do Oscar é ferido em ataque de colonos israelenses e preso

SUSIYA, Cisjordânia (Reuters) - O diretor vencedor do Oscar por um documentário sobre o conflito israelense-palestino foi preso no final da segunda-feira depois de ter sido ferido durante um ataque de colonos israelenses ao seu vilarejo na Cisjordânia ocupada, disse uma autoridade local que estava presente.

Hamdan Ballal, codiretor do premiado "Sem Chão", estava participando de uma reunião para o Iftar, o fim do jejum diário do Ramadã, no vilarejo de Susiya, perto de Hebron, quando um grupo de colonos atacou a reunião, afirmou Jihad Nawajaa, chefe do conselho local de Susiya.

"Dezenas de colonos atacaram a reunião durante o Iftar", disse Nawajaa à Reuters por telefone. "Os jovens saíram para impedí-los, e houve cerca de oito feridos do nosso lado."