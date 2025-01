Quais países mais venceram o Oscar de melhor filme internacional?

Todos os anos, o Brasil escolhe um filme para representá-lo no Oscar de melhor filme internacional. A categoria foi criada há 69 anos, e com "Ainda Estou Aqui" o Brasil tem uma chance de vencer o troféu pela primeira vez. Veja os países que mais venceram:

A Itália é o país com mais filmes vencedores na categoria. São 14 estatuetas, sendo quatro delas do diretor Federico Fellini, que detém o recorde de maior vencedor da categoria. A Itália também foi o primeiro país a enviar um filme para consideração, em 1947 —na época, ainda não havia uma competição entre os filmes em língua não inglesa, mas a Academia homenageava uma obra por ano com um Prêmio Especial.

O segundo lugar é da França, que venceu 12 vezes. O país enviou seu primeiro filme à Academia em 1948. Em número de indicações, o país supera a Itália e assume a liderança: a França foi indicada 41 vezes e a Itália, 33. Uma das vitórias da França é, também, um pouco brasileira: "Orfeu Negro" (1959) é uma coprodução brasileira, francesa e italiana, ambientada no Brasil e baseada em uma peça de Vinícius de Moraes. No entanto, pelo fato de o diretor ser francês, o longa foi inscrito no Oscar pelo país europeu.