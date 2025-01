Luiz Fernando: 'Falam como se eu também tivesse sido indicado com a Nanda'

Eu estou emocionado [com a indicação do filme]. É um filme que celebra a humanidade e o talento de quem fez. Celebra a nossa história, a verdade, e o Brasil que a gente foi, que a gente é e o que a gente pode ser. Dan Stulbach, que participou do elenco do filme

Dan também comentou o clima nos bastidores das gravações.

A filmagem foi muito boa, porque ela era muito concentrada no trabalho, no dia a dia, principalmente por causa do Walter [Salles]. O Walter era um cara muito carinhoso, concentrado, talentoso. Foi dos filmes mais humanos e sinceros que eu já trabalhei.

Inclusive, a gente falava sobre isso, de que nós estávamos fazendo algo especial. Não tínhamos noção do Oscar, do Globo de Ouro, mas que aquela obra tinha uma força, que ela podia ir longe, era bonita, verdadeira, necessária e importante. Dan Stulbach, que participou do elenco do filme

Neto de Rubens Paiva: 'Um final feliz para uma tragédia'

Ainda durante o UOL News, Chico Paiva, neto mais velho do ex-deputado Rubens Paiva e de Eunice Paiva, disse que a retratação da história e a indicação de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar, em 2025, é um final feliz para uma tragédia que começou lá atrás.