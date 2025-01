BBB 25: Arleane injustiçada? Marcelo é culpado por rejeição, diz Dieguinho

Marcelo e Arleane estão na primeira disputa por permanência no BBB 25, contra as duplas Edilberto e Raisa e Diogo e Vilma. Segundo a última parcial da enquete UOL, o casal deve deixar o jogo e, para Dieguinho, ele é o responsável por esse resultado. O Paredão foi assunto do Central Splash desta terça-feira (21).

Dieguinho acredita que, quem acaba se falando mais dentro do jogo, tem chances de sair mais rápido. E este pode ser o caso de Marcelo. Desde o início do programa, ele já teve algumas falas polêmicas, principalmente em relação às mulheres da casa. "É um dos critérios que a gente já observou nos últimos anos".