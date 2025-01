BBB: Arleane se emociona: 'Primeira vez que uma mulher indígena pisa aqui'

Em uma conversa com Diego Hypolito no início da noite de terça-feira (21) no BBB 25 (Globo), Arleane se emocionou.

O que aconteceu

A sister comentou que era a primeira mulher indígena a estar no programa e Diego se surpreendeu. "Eu não sabia."