BBB 25: Gracyanne Barbosa relembra expulsão de Wanessa Camargo

Gracyanne Barbosa, em conversa com Marcelo e Arleane no BBB 25, relembrou a expulsão de Wanessa Camargo na edição passada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O trio conversava no quarto nordeste. Eles relembraram o momento em que Wanessa foi expulsa do BBB 24, depois de ter tocado Davi enquanto ele estava dormindo.