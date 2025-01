'Todes': por que voz do BBB usa pronome neutro para falar com brothers?

A voz da produção que se comunica com os participantes do BBB 25 tem usado o pronome neutro todes.

O que aconteceu

Na tarde desta terça-feira (21), a produção se comunicou com a casa. Ao se referir ao grupo, ela usou o termo "todes".