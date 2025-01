Gracyanne revela que recebeu conselho de médica do BBB 25: 'Ela me chamou'

Ao ser questionada pelo palhaço como estava a experiência na Xepa, a modelo admitiu a conversa com a médica do programa. "Hoje a médica me chamou. Eu não falei nada, [mas] eu vomitei. Desde que eu estou comendo, eu estou vomitando, porque meu organismo não está acostumado. Mas de boa", contou.

Segundo a influenciadora, a médica aconselhou que ela comesse apenas arroz e feijão para não irritar seu estômago. "Cara, não dá. Se eu estou na xepa, eu tô na xepa, como todo mundo".

Gracyanne ainda garantiu que não deseja receber privilégios dentro do jogo. "Eu já sabia, me propus a vir e já sabia, e o que ia comer, não vou ficar com fome (...) Não vou ficar comendo a comida dos outros, fico grata obviamente mas todo mundo tá no mesmo barco, vai fazer falta pra todo mundo. Daqui a pouco o organismo fala 'ah, é isso?', acostuma", garantiu.

